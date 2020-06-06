tenet لكريستوفر نولان.. أول أفلام Cinema world بعد افتتاحها مرة أخرى

بعد إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا، أعلنت Cinemaworld، والتي تعتبر من أكبر شركات الاستثمار في السينما، ولديها عدد كبير من دور العرض في دول مختلفة، منها أمريكا وبريطانيا أن افتتاح دور السينما مرة أخرى سيبدأ بفيلم "تينيت" يوم 17 يوليو بحسب موقع Variety.

Tenet من إخراج وتأليف كريستوفر نولان، ومن بطولة روبرت باتينسون، جون ديفيد واشنطن، إيليزبيث ديبيكي. وتكلفة إنتاج الفيلم بحسب موقع IMDB، 205 مليون دولار.

ويعتبر كريستوفر نولان، واحدا من أهم المخرجين في العالم، وترشح لجائزة "أوسكار" 5 مرات، وترشج لجولدن جلوب 3 مرات، ولبافتا 4 مرات.

وبعد عرض "Tenet" من المقرر أن تعرض Cinema world، فيلم المغامرات "مولان" وهو من إنتاج شركة "ديزني"، وهو من إخراج نايكي كارو، وبطولة Yifei Liu ، Donnie Yen ، Li Gong.. وتكلفة إنتاجه 200 مليون دولار.