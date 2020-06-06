إغلاق المديرية المالية بأسيوط للاشتباه بإصابة أحد العاملين بكورونا

أكد مصدر بديوان المديرية المالية بمحافظة أسيوط، لـ"الوطن"، أنه جرى إغلاق ديوان عام المديرية لمدة أسبوع والقيام بأعمال تطهير وتعقيم لجميع المكاتب بالمديرية وذلك عقب ظهور حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا بين العاملين بالمديرية.

وأضاف المصدر أن الطواقم الطبية والوقائية بمديرية الصحة بالمحافظة بدأت منذ مساء أمس، أعمال التطهير والتعقيم لجميع مكاتب وأروقة الديوان.

كما أعلن البنك الزراعي المصري، بقرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج، إغلاق الفرع لمدة 14 يوما وذلك عقب ثبوت إصابة "أ.س.م" الموظف بالبنك بفيروس كورونا.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملات التطهير والنظافة بصفة يومية بجميع قرى ومراكز المحافظة تحت اشراف رؤساء المراكز والاحياء وبمشاركة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ووحدة الانقاذ السريع بالمحافظة وذلك خلال وقت الحظر بالفترة المسائية ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية والغير حكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية.