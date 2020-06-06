الحركة الوطنية: الإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر من مخاطر جائحة كورونا

قال حاتم الدالي نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن نجاح مصر حتى الآن في التخفيف من مخاطر جائحة فيروس كورونا المستجد يعود الي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أصر على تنفيذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنقاذ مصر من شبح الإفلاس الأمر الذي مكنها في نهاية الأمر من التعامل مع أزمة كورونا بأقصى درجات الاحترافية.

وأضاف الدالي، في بيان أن الرئيس السيسي كان يمتلك رؤية ثاقبة حينما مضى قدما في بناء مصر الحديثة وتنفيذ العديد من المشروعات المدنية والصناعية والإنشائية والعسكرية غير عابئ بالانتقادات وأراء أعداء النجاح، أو نشطاء السوشيال ميديا الذين يفتون دوما فيما لا يعلمون.

وأكد أن الرئيس السيسي غامر آنذاك بشعبيته الجارفة في سبيل إعادة بناء مصر حتى تقف على قدميها مرة أخرى لمواجهة المخططات التي حاول أعدائها تنفيذها، واضعا مصلحة الوطن فوق مصلحته الشخصية.

وتابع الدالي أن البعض طالب بتأجيل المشروعات القومية الكبرى، وتنفيذ مشروعات سريعة تسهم في زيادة وتحسين المستوى المعيشي، ولكن بعد أزمة فيروس كورونا تأكد الجميع، أن قرارات الرئيس السيسي كانت في محلها وأنها وقفت سد منيعا أمام الجائحة التي أربكت حسابات دول العالم الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن سياسة تحديث وتطوير قدرات الجيش المصري، التي حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها منذ كان وزيرا للدفاع، أثبتت الأيام صحتها وخاصة في ظل التهديدات التي تتعرض لها مصر من جميع الجهات والجبهات حتى أصبحت القوات المسلحة جاهزة في أي وقت كالأسد الرابض في عرينه منتظر الوقت المناسب للدفاع عن مملكته.