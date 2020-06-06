الأمين العام للأمم المتحدة يتضامن مع المتظاهرين الأمريكيين

عبر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، عن تضامنه مع المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في الولايات المتحدة ضد العنصرية وعنف الشرطة.

وأضاف جوتيريش، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن الحرب ضد العنصرية هي في صميم اختصاص الأمم المتحدة لكن إذا كانت العنصرية موجودة في كل مكان فهي موجودة داخل الأمم المتحدة.

واجتاحت اضطرابات واسعة النطاق العديد من الولايات الأمريكية جراء وفاة المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلوريد في مدينة منيابوليس بعد أن ضغط ضابط شرطة يدعى ديريك تشوفين بركبته على رقبته وخنقه حتى الموت خلال إلقاء القبض عليه.

وأسفرت الاحتجاجات عن فصل جميع الضباط المتورطين في الاعتقال المميت في السادس والعشرين من مايو.

وفي 29 مايو، ألقي القبض على الشرطي تشوفين بتهمة القتل من الدرجة الثالثة واتهامات بالقتل الخطأ من الدرجة الثانية، وفي 3 يونيو رفع المدعي العام لولاية مينيسوتا كيث إليسون الاتهام ضد تشوفين إلى القتل من الدرجة الثانية، وتم إلقاء القبض على الضباط الثلاثة الآخرين المتورطين في الاعتقال المميت، ليواجهوا اتهامات بالمساعدة والتحريض على القتل من الدرجة الثانية.

ولمواجهة الاحتجاجات العارمة يدعم الحرس الوطني الأمريكي أجهزة إنفاذ القانون المحلية، وحتى الآن طبقت 40 مدينة أمريكية بما فيها نيويورك حظر تجول.