فيديو.. رئيس الوزراء الكندي يجثو على ركبتيه في محاربة للعنصرية

شارك رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، يوم أمس، بمظاهرة مناهظة للعنصرية في العاصمة أوتاوا، شوهد رئيس الوزراء الكندي خلال المظاهرة وهو يجثو على ركبته إلى جانب وزير الأسرة والطفل والتنمية الاجتماعية.

كما صفق وأومأ برأسه عندما قال أحد المشاركين بالمظاهرة، إنه على الجميع أن يختاروا إما أن "يكونوا عنصريين أو مناهضين للعنصرية"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وتم حثه من قبل المشاركين في المظاهرة، على الوقوف بوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما نقل موقع canadanews24.

كان ترودو صرح، في وقت سابق، أن الكنديين "يشعرون بالرعب" لما يحدث في الولايات المتحدة، في رد على سؤال وجهه مراسل شبكة "سي بي سي" الرسمية الكندية، جعل جاستن ترودو يعجز عن الكلام لمدة "21 ثانية".

وحينها قال ترودو: "نحن جميعا نراقب في رعب وقلق ما يجري في الولايات المتحدة، لقد حان الوقت لجمع الناس معا.. إنه وقت للاستماع.. إنه وقت للتعلم".

