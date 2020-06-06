مركز تأهيل المعاقين بالسويس ينتج "سجادة ورقية" لمواجهة كورونا

أعلن مركز التأهيل الاجتماعي للمعاقين بمحافظة السويس، عن إنتاج سجادة ورقية للاستخدام مره واحد فقط كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، ليستخدمها المواطنين في المساجد حينما تعلن الحكومة عودة الصلاة بالمساجد.

وقال عادل الدكراوني، رئيس مجلس إدارة مركز التأهيل الاجتماعي للمعاقين بالسويس، إن المركز قرر إنتاج خط للسجادة الورقية ليستخدمها المواطنين مع اقتراب موعد عودة الصلاة في المساجد كإجراء وقائي للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكراوني، أن المركز كان حريص الفترة الماضية مع انتشار هذا الوباء على إنتاج العديد من الأشياء التي تساعد في حماية المواطنين من هذا الفيروس كان أهمها إنتاج بوابة تعقيم بسعر التكلفة.