هندسة المنصورة "بيت خبرة" لوزارة الري في 3 محافظات

وقعت كلية الهندسة بجامعة المنصورة، ووزارة الري بمحافظات "الدقهلية ودمياط وبورسعيد"، برتوكول تعاون يهدف لاعتبار مركز الدراسات والاستشارات بكلية الهندسة هو بيت الخبرة لوزارة الري بالمحافظات الثلاثة ومركز الخدمات الفنية والعلمية والمعملية وهو المرجع في عمل الاختبارات والمشاركة في المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الري.

حضر توقيع البرتوكول الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، المهندس عبد الفتاح جابر الباز وكيل وزارة الري والموارد المائية بالدقهلية.

كما تم توقيع برتوكول مماثل بين كلية الهندسة والإدارة المركزية للموارد المائية بمحافظتي دمياط وبورسعيد، بحضور المهندس نادي سمير جرجس وكيل وزارة الري والموارد المائية بمحافظة دمياط وبورسعيد وبحضور كل من الدكتور ثروت سرحان ئيس قسم هندسة الري والهيدروليكا، والدكتور محمد صبري سراية مستشار عميد الكلية للأنشطة الطلابية ووكيل نقابة المهندسين بالدقهلية وعدد من المسؤولين بالإدارة المركزية للموارد المائية بمحافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد.

وبحسب بيان جامعة المنصورة، فإن البرتوكول يأتي في إطار تفعيل دور المجلس الصناعي الاستشاري بكلية الهندسة والذي يهدف لخلق مجالات تعاون بين الجامعة والصناعة وتقليل الفجوة بين الحياة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، وذلك تنفيذا لاستراتيجية مصر 2030 والتي من أهم محاورها التنمية المستدامة وتشجيع التكامل بين الكيانات الأكاديمية وقطاع الأعمال حيث يؤدي هذا إلي الاستخدام الأمثل للموارد وتأهيل الكوادر البشرية.

وأوضحت الجامعة أن البروتوكول يسمح بمشاركة الخبراء من الجانبين بوزارة الري بالمحافظات الثلاثة في العملية التعليمية والمشاريع الطلابية والإشراف على الرسائل العلمية

وذكرت أنه بناء على هذا البروتوكول تقوم وزارة الري والموارد المالية بمحافظات الوجه البحري بإسناد جميع الأعمال بالأمر المباشر إلى كلية الهندسة جامعة المنصورة متمثلة في مركز الدراسات والاستشارات ومركز الخدمات العلمية والفنية طبقا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأكدت أن كلية الهندسة أجرت العديد من بروتوكولات التعاون وذلك كثمرة مباشرة للدور الكبير الذي يقوم به المجلس الصناعي الاستشاري برئاسة لدكتور عابد نصر عجور، حيث يقوم عميد الكلية ورئيس المجلس الصناعي الاستشاري بزيارة العديد من الوزارات والكيانات الصناعية لتنمية وتأصيل مبادرة "جامعتك مصنعك" و"مصنعك جامعتك".