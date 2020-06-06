المؤتمر: نطبق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب الحزب مستمر في مبادراته المجتمعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في المحافظات، وتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وأضاف صميدة لـ"الوطن"، أن قيادات الحزب كل في نطاق محافظته أو سكنه يعمل على تخفيف تداعيات أزمة كورونا على الأسر الأكثر تضرراً من تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة الوباء، ونحتاج التكاتف في هذه المرحلة لعبور الأزمة.

وتابع أن الحزب على مستوى أماناته في المحافظات يعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ويتم عقد اجتماعات مصغرة لمناقشة خطط العمل والتحرك في الشارع في مواجهة فيروس كورونا.

وأكد صميدة، أن الحزب خلال الفترة الماضية نشط بعدة حملات لحماية المواطنين من فيروس كورونا من خلال تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية التي يتردد عليها الناس والشوارع والمحال التجارية وأماكن التجمعات للحد من انتشار الوباء، مشدداً على دعم الحزب للأطقم الطبية في مواجهة هذا الوباء.