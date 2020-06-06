الآلاف يحتشدون في أستراليا ضد العنصرية دون مراعاة قواعد التباعد

احتشد عشرات الآلاف في أستراليا، اليوم، تضامنا مع المحتجين بالولايات المتحدة الذين ثاروا لموت رجل أسود إثر اعتقاله بعنف، وذلك بعد أن رفعت السلطات في إحدى المناطق الأسترالية حظرا على التجمع كان مفروضا بموجب قواعد التباعد الاجتماعي.

وسمحت محكمة الاستئناف في نيو ساوث ويلز بتجمع في سيدني، حيث شارك آلاف في مسيرة وسط وجود شرطي مكثف مرددين "حياة من مهمة؟ حياة السود مهمة"، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

ودعا أيضا الأستراليون الذين حركهم موت الأمريكي جورج فلويد في مدينة منيابوليس بعدما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه لما يقرب من تسع دقائق إلى كف الشرطة في أستراليا عن إساءة معاملة السكان الأصليين.

وجاءت الاحتجاجات رغم أن السلطات دعت في وقت سابق إلى البقاء بالمنازل والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي لاحتواء انتشار فيروس كورونا. ولا تسمح هذه القواعد إلا بتجمع أعداد صغيرة في أماكن مفتوحة.

وبعد حكم المحكمة، حثت شرطة نيو ساوث ويلز الناس عبر تويتر على "الحفاظ على مسافة آمنة فيما بينهم"، وقالت إنها ستكون موجودة "لتسهيل" حركة الناس.

واحتشد أكثر من عشرة آلاف في برزبين وفقا لتقديرات الشرطة والتف كثير من المحتجين بعلم السكان الأصليين.

ووضع كثيرون على وجوههم أقنعة كُتب عليها "لا أستطيع التنفس"، وهي آخر كلمات نطق بها فلويد.

وفي ملبورن تجمع أكثر من خمسة آلاف شخص وتلا المنظمون قائمة أسماء طويلة لسكان أصليين ماتوا على أيدي الشرطة في أستراليا أو أثناء احتجازهم.