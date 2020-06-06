البرلمان العربي يبدأ أعمال الجلسة الختامية لدور الانعقاد عن بعد

يبدأ البرلمان العربي هذ الأسبوع اجتماعات الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع عن بعد، حيث سيجتمع اليوم السبت 6 يونيو 2020م مكتب البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، حيث سيعتمد المكتب جداول أعمال اللجان ومشروعات القرارات والقوانين الاسترشادية التي ستناقشها لجان البرلمان العربي، ومنها 3 قرارت تتعلق بتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي وهي مشروع قرار بشأن تطورات الأوضاع في اليمن، وتطورات الأوضاع في دولة ليبيا، وتطورات الأوضاع في سوريا، ومشروع بيان بشأن تطورات الأوضاع في العراق.

كما سيعتمد المكتب 3 مشروعات تتعلق بالتكامل الاقتصادي العربي وهي: "مشروع القانون الاسترشادي حول تيسير التوجه للاقتصاد الرقمي في العالم العربي، ومشروع القانون الاسترشادي للمواصفات والمقاييس والجودة لتيسير التبادل التجاري العربي، ومشروع الرؤية البرلمانية بشأن الربط الكهربائي بين الدول العربية، وفي جانب حقوق الإنسان سيعتمد مكتب البرلمان مشروع العقد العربي لحقوق الإنسان 2020-2030، أما في الجانب الاجتماعي فسيعتمد مشروع القانون العربي الاسترشادي لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي والقانون العربي الاسترشادي لتنظيم إنشاء وآلية عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني، ومشروع قانون استرشادي عربي لشبكة أمان اجتماعية".

كما سيعتمد مكتب البرلمان العربي في اجتماعه تقارير الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان للعالم العربي للعام 2019.

كما ستجتمع هذا الأسبوع لجان البرلمان العربي الفرعية والنوعية وهي لجنة فلسطين، واللجنة المعنية بإعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، واللجنة المعنية بدراسة الموضوعات الاقتصادية، كما ستجتمع اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي.

وستُعقد في الأسبوع المقبل عن بعد اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ولجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاجتماعية، تمهيدا لعقد جلسة البرلمان العربي التي ستعقد عن بعد أيضاً في وقت لاحق.

وستركز اجتماعات مكتب ولجان البرلمان العربي النوعية والدائمة على متابعة انتشار جائحة كورونا وتداعياتها المختلفة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وسبل التصدي لها والتخفيف من آثارها السلبية على المواطن العربي، في إطار ذلك أعد البرلمان العربي مشروع القانون العربي الاسترشادي لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي والذي سيتم اعتماده من جلسة البرلمان العربي.

كما ستناقش الاجتماعات تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية بعد إعلان حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) نيتها عن ضم أراضي فلسطينية في الضفة الغربية وغور الأردن وتداعيات ذلك على حل الدولتين ومستقبل السلام في المنطقة، والإجراءات التي سيتخذها البرلمان العربي للتصدي لسياسة الضم، كما سيبحث البرلمان العربي التدخلات الخارجية التي تشهدها بعض الدول العربية كما في ليبيا والجمهورية العربية السورية.