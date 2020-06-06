ينافس بالمهرجان المؤهل للأوسكار.. مخرج فيلم "حنة ورد": اتصور في يومين

بعد أشهر قليلة من طرحه، ينافس الفيلم المصري القصير "حنة ورد" في المسابقة الرسمية لمهرجان palm springs international film festival المؤهل للأوسكار، وهو أحد أشهر المهرجانات بالعالم.

مراد مصطفى، مخرج الفيلم، أبدى سعادته البالغة لمنافسة "حنة ورد" بالمهرجان الذي يعتبره من أرقى المهرجانات في العالم، مؤكدا فخره بتواجد أولى أعماله ضمن ذلك الحدث الهام، حيث كان يحلم بمشاركته في " بالم سبرنجز" يوما ما.

تدور أحداث الفيلم أحداثه حول "حليمة" وهى امرأة سودانية تعيش فى مصر تعمل "حنانة"، ترسم الحنة للعروس قبل حفلات الزفاف، وفي إحدى المرات تذهب حليمة إلى حفلة حنة فى أحد المناطق الشعبية بجوار أهرامات الجيزة، بصحبه ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات، والتى تتجول داخل الشقة وتستكشف المكان بفضول الأطفال، وهو من تأليف مراد مصطفى ومحمد منصور، وبطولة هاجر محمود ومارينا فيكتور وحليمة وورد وعماد غنيم، وإنتاج صفي الدين محمود وشريف فتحي، وتوزيع دولي لشركة فرنسية.

وقال مراد مصطفى، لـ"الوطن"، إن الفيلم يناقش حالة التنمر الموجودة بين أطياف المجتمع المختلفة، التي انعكست من خلال شخصيات بسيطة في بيئة شعبية، مضيفا: "البيئة دي مفهاش طيب وشرير، هي حالة تناحر بين الطيبين وبعضهم البعض".

وفيما يخص تفاصيل العمل الذي تم إنتاجه في 2019، ذكر أنه جرى تصويره خلال يومين بالكامل في في شقة بمنطقة نزلة السمان، موضحا أنه فور عرضه لأول مرة في فرنسا بمهرجان "كليرمون فيران" الدولى للفيلم القصير ديسمبر الماضي، لاقى ردود فعل وتفاعلا جيدا للغاية، حيث شاهده ما لا يقل عن 5000 شخص، وهو ما شكل مرحلة فارقة بالنسبة له.