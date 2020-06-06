رئيس الغد: نتفاعل مع الشارع لتلبية مطالبه في ظل أزمة كورونا

أكد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد أن شباب الحزب متواجدون في كل المحافظات ويتفاعلون مع الشارع للتعرف على مشاكل المواطنين في ظل جائجة فيروس كورونا التي ضربب العالم كله.

وقال موسى في بيان إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أدارت أزمة جائحة كورونا بمنتهى الدقة والاحترافية من خلال الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة مما كان له أثر كبير في الحد من انتشار المرض.

وأشاد موسى بتوفير الخدمات الطبية لمصابين كورونا على أعلى مستوى والدورالحيوي الذي تقوم به الأطقم الطبية الذين لم يتأخروا في تأدية واجبهم الوطني في ظل أزمة كورونا القائمة التي تمر بها مصر والعالم كله.