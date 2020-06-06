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رئيس الغد: نتفاعل مع الشارع لتلبية مطالبه في ظل أزمة كورونا

كتب:

محمد حامد
04:11 م | السبت 06 يونيو 2020
موسى مصطفى موسى

موسى مصطفى موسى

أكد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد أن شباب الحزب متواجدون في كل المحافظات ويتفاعلون مع الشارع للتعرف على مشاكل المواطنين في ظل جائجة فيروس كورونا التي ضربب العالم كله.

وقال موسى في بيان إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أدارت أزمة جائحة كورونا بمنتهى الدقة والاحترافية من خلال الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة مما كان له أثر كبير في الحد من انتشار المرض.

وأشاد موسى بتوفير الخدمات الطبية لمصابين كورونا على أعلى مستوى والدورالحيوي الذي تقوم به الأطقم الطبية الذين لم يتأخروا في تأدية واجبهم الوطني في ظل أزمة كورونا القائمة التي تمر بها مصر والعالم كله.