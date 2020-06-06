الدفاع الجزائرية: كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية شمال شرقي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية وقذيفة هاون بولاية جيجل شمال شرقي البلاد.

وذكرت الوزارة الجزائرية، في بيان اليوم، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس الجمعة مخبأ للجماعات الإرهابية وقذيفة هاون عيار 80 ملم، خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل بوهنديس بالميلية، بولاية جيجل.

وأضافت الدفاع الجزائرية، أنه تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات بولاية النعامة شمال غربي البلاد تقدر بأكثر من 6 قناطير، فيما ضبطت قوات الجيش في "إن أمناس" جنوب الجزائر 114 كيلوجراما من المخدرات.