وزير الإسكان يتفقد مدينة رشيد الجديدة على مساحة 3185 فدانا

زار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مدينة رشيد الجديدة بالبحيرة، يرافقه قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإنشاء مدينة رشيد الجديدة على غرار مدينة العلمين، والتي جاءت خلال مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، وتأكيده على أهمية تطوير المدينة كمشروع قومي لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية.

وتفقد وزير الإسكان منطقة الشاطئ بالمنطقة المخصصة بالمدينة الجديدة وكذا منطقة البوغاز، مؤكدًا على أهمية مدينة رشيد الجديدة الجار تنفيذها على غرار مدينة العلمين الجديدة، لتكون من المشروعات التي ستحدث نقلة نوعية، وسيتم تأسيسها بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة البحيرة، لتسير مع مخطط تطوير مدينة رشيد التراثية كمدينة سياحية من خلال تحويلها إلى متحف مفتوح، والارتقاء بالمناطق العشوائية بها.

وكذا تنمية المناطق الأثرية، وتنمية مسار كورنيش رشيد ليتكامل مع التنمية الشاملة بالمدينة،حيث تشمل الأعمال تنمية منطقة البوغاز، ومنطقة ساحل البحر التي تصلح للاستغلال السياحي والترفيهي وتتميز بوجود ظهير عمراني قوى لخدمتها، لتصبح مدينة رشيد الجديدة توسع عمراني جديد يضيف للمنطقة، ويجذب الاستثمارات

ووجه الجزار، بسرعة البدء في أعمال الكورنيش على شاطئ المدينة الجديد، على غرار مدينتئ العلمين والمنصورة الجديدة، وبحث ودارسة مقترح بإنشاء كوبري لربط البحيرة وكفر الشيخ بمنطقة البوغاز.