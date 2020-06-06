تأجير أسطوانات الأكسجين لمصابي كورونا بـ20 جنيها لليوم الواحد بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة في تعبئة أسطونات الأكسجين للوفاء باحتياجات المستشفيات والمواطنين، في ظل الحاجة للتعامل السريع لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد العميد أحمد عز مدير عام المناطق الصناعية، الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المختصة، لمضاعفة أعداد أسطوانات الأكسجين المخصصة لمحافظة أسوان، لاسيما لمستشفيات الفرز والعزل على الرغم من تشغيل شبكات الغازات بها.

وأشار إلى توفير 100 أسطوانة بأسعار رمزية للمصابين بكورونا ممن يخضعون للعزل المنزلي، لافتًا إلى أن الشركة وافقت على طرح أسطوانات أكسجين بنظام الإيجار اليومي مقابل 20 جنيهًا لليوم الواحد، أو بمقابل 50 جنيهًا في حال استخدم جميع كميات الأكسجين بداخل الأسطوانة الواحدة، مع استرداد قيمة التأمين بعد إرجاعها للمصنع.