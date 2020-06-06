الخميس.. حفل لايف للفنان وائل كفوري عبر شاهد VIP

أعلنت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، استعدادها لتقديم حفل غنائي بدون جمهور، يحييه الفنان اللبناني وائل كفوري، على منصة شاهد VIP، يوم الخميس المُقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة على إنستجرام، صورة الملصق الدعائي الخاص بالحفل، مصحوبًا بتعليق: "ملك الرومانسية وائل كفوري، في حفل لايف أونلاين عبر تطبيق شاهد VIP، الخميس المُقبل 11 يونيو، الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية".

جدير بالذكر أن الحفل يأتي تحت شعار "مكملين معاكم"، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، بعد نجاح حفل الفنانة إليسا، الذي أقيم مساء يوم الخميس الماضي.