"الشعب الجمهوري" يثني على مبادرة الرئيس لحفظ الاستقرار في ليبيا

أثنى حزب الشعب الجمهوري، على المبادرة التي أطلقها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لحفظ الاستقرار بدولة ليبيا الشقيقة.

وقال في بيان صارد اليوم، إن «إعلان القاهرة» الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وبحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس کامل رئيس المخابرات العامة، يؤكد حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لليبيا وشعبها الشقيق، في ظل العلاقات الخاصة التي تربط البلدين.

وأضاف الحزب في بيانه، إن ليبيا ستظل للأبد امتدادا للأمن القومي المصري، لذا ستظل مصر حريصة على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، مؤكدا أهمية ما جاء في الإعلان من تأكيد احترام كافة الجهود والمبادرات الدولية التي تلزم الأطراف بوقف إطلاق النار، وتهتم بالعمل على استعادة الدولة الليبية مؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

ولفت الحزب، إلى ضرورة إعادة سيطرة الدولة الليبية على كافة المؤسسات الأمنية ودعم الجيش الوطني الليبي، الذي يقع على عاتقه خلال الفترة المقبلة مهمة مكافحة الإرهاب والتعاون مع الأجهزة الشرطية لحماية السيادة الليبية واسترداد الأمن في كافة أنحائها.