واشنطن تطالب الأطراف الليبية بدعم وقف إطلاق النار والعودة للتفاوض

شددت وزارة الخارجية الأمريكية، على ضرورة عودة الأطراف الليبية إلى مفاوضات الأمم المتحدة، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وقالت الخارجية الأمريكية: "نطلب من الأطراف الليبية دعم وقف النار والعودة للتفاوض".

وأعلنت الخارجية الأمريكية، قبل قليل، ترحيبها بالجهود المصرية لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن في وقت سابق اليوم من قصر الاتحادية، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية تقوم بالأساس على وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وحل الميليشيات والذهاب إلى عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أن الإعلان يمثل مبادرة ليبية - ليبية لحل الأزمة في إطار جهود الأمم المتحدة، مؤكدا تطلعه إلى دعم دولي لتلك المبادرة وقيام الأمم المتحدة بدورها حيالها، والدعوة إلى طلاق العملية السياسية.