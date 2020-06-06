إكرام بدر الدين: أحداث الشغب في أمريكا قد تصب في صالح ترامب

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، إن اندلاع مظاهرات عنيفة في الولايات المتحدة نتيجة لمقتل المواطن الأمريكي ذو الأصول الافريقية، جورج فلويد، ظهرت بهذا الشكل نتيجة تحويل عمل جنائي يستحق عقوبة قانونية، إلى قضية سياسية، وهذا كان نتيجة لـصدور تصريحات مستفزة، من المسئولين الأمريكين أثار النزعة العنصرية، فالمجتمع الأمريكي مكون من عديد من العناصر والأديان والأطياف، فمعظمهم مهاجرين، ومنهم ذوي أصول آسيوية، وإفريقية، ولاتينين، فهذه التصريحات ساعدت على مزيد من الاستفزاز، لافتا إلى أن خطورة الوضع أن الولايات المتحدة مجتمع تعددي.

وأضاف" بدر الدين" لـ"الوطن"، أن التصريحات المستفزة أدت إلى تأجيج الأوضاع، وكل طرف حاول أن يستفيد سياسيا، فالرئيس الأمريكي ترامب، اتهم المتظاهرين بالفوضى والتخريب، وأنهم إرهابيين، على الجانب الآخر الحزب الديمقراطي، ومرشحه جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، يوجه اتهامات للرئيس الأمريكي.

وأشار إلى أنه رغم هذه الأحداث الخطيرة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها ربما تصب في صالح الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة نوفمبر المقبل، حيث تواجه أمريكا عدة أزمات اخرى منها أزمة اقتصادية صعبة نتيجة تفشي فيروس كورونا بها، لافتا إلى أن هناك نسبة من المجتمع الأمريكي تبلغ حوالي الثلث غير معروف موقفها بالنسبة لأحداث العنف والشغب الأخيرة، وغير معروف كتلتها التصويتية، وذلك على عكس فئات أخرى، كالأفارقة وبعض العرب، الذين يؤيدون الديمقراطيين، ومرشحهم جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.