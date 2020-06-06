نبيل بولس: "إعلان القاهرة" مرحلة جديدة لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا

أشاد النائب نبيل بولس عضو مجلس النواب، بالاجتماع الثلاثى الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمشير خليفة حفتر قائد القوات المسلحة الليبية، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والذى أسفر عن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.

وأوضح نبيل، أن الرئيس السيسي عبر عن موقف الشعب المصرى بمنتهى الصلابة، بضرورة الوصول لحل للأزمة الليبية وأن القيادة السياسية وقادة ليبيا تضع مصلحة الشعب الليبى فى المقام الأول.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المبادرة التى يتبناها الرئيس السيسى هى مبادرة شاملة لإنهاء الأزمة الليبية، ووضع حد للعنف والاقتتال، فى إطار حل سياسي ينهي وجود المليشيات المسلحة، وتبدأ معه ليبيا عصر جديد فى البناء والتنمية.

لافتا، إلى أن إعلان القاهرة، هو دعوة لمرحلة جديدة لعودة الأمور إلى طبيعتها للدولة الليبية، ما يدفع عجلة الإنتاج للعمل فى أجواء من الأمن والاستقرار لمصلحة الشعب الليبى الشقيق.