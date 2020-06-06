اللواء سمير فرج: القوات البحرية المصرية أصبحت الأولى في المنطقة

قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية، سابقًا إن تطوير القوات المسلحة المسلحة وشراء الغواصات والرافال والميسترال جعل القوات المسلحة المصرية تحتل المرتبة التاسعة العالمية.

وتابع فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تسليح مصر كان مصدره أمريكا، وكان لا بد من تنويع مصادر السلاح والذي كان بمثابة حلم للقوات المسلحة المصرية وهو ما حققه الرئيس السيسي حتى لا تكون دولة واحدة متحكمة في قطع غيار السلاح للجيش المصري.

وأضاف فرج أنه تم إنشاء أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وهي محمد نجيب، وكذلك قاعدة برنيس، كما تم إنشاء 2 أسطول بحري، مشيرا إلى أن القوات البحرية المصرية أصبحت الأولى في المنطقة والسادسة عالميا وذلك لحماية استثمارات مصر في البحرين الأحمر والمتوسط.

وأكد مدير إدارة الشؤون المعنوية سابقًا، على أنه تم إنشاء قيادة لمكافحة الإرهاب في سيناء، ما أسهم في تقليل العمليات الإرهابية هناك.

وأوضح فرج أنه لأول مرة مصر منذ أيام الهكسوس تكون كل الاتجاهات الاستراتيجية المصرية الأربعة مهددة، موضحا أن تطوير القوات المسلحة يسهم في حماية الاتجاهات الاستراتيجية والحدود المصرية والاستثمارات في البحرين الأحمر والمتوسط.