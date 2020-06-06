نائب محافظ الغربية يتفقد تطوير كورنيش طنطا بتكلفة 16 مليون جنيه

أكد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، استمرار المتابعات اليومية لمعدلات الإنجاز في أعمال الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم، والتي رافقه خلالها محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا، حيث تابع أعمال رصف وتطوير شارع الكورنيش بتكلفة 16 مليون جنيه، وتفقد إعادة رصف شارع المعتصم بحي ثان طنطا بتكلفة 285 ألف جنيه على نفقة المقاول، وتفقد أعمال رصف شارع سكة تلا بحى أول طنطا.

علي الجانب الآخر، تفقد د. عطا موقف الجلاء للتأكد من التزام السائقين بارتداء الكمامات ، وإزالة الإشغالات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالمتابعة اليومية للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.