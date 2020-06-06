"المقاولون العرب" تكشف صعوبات واجهت القائمين على تطوير ميدان التحرير

كشف المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، تفاصيل تطوير ميدان التحرير الفترة الأخيرة، موضحا أن التطوير كان غاية في الصعوبة بسبب الزحام الذي تشهده منطقة وسط البلد، فضلًا عن وجود أكثر من محطة مترو أنفاق بالمنطقة، ما أدى إلى معاناة العاملين الذين يعملون في المشروع بسبب صعوبة التنقل بالمعدات الخاصة بالتطوير.

وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن شركة الصوت والضوء هي المسؤولة عن إنارة الميدان بتكليف من رئيس الوزراء، وتم دراسة المنطقة بالكامل.

وعن أهمية تطوير ميدان التحرير، أكد رئيس شركة المقاولون العرب، أن هذا الميدان لا يقل أهمية عن أكبر ميادين العالم، وكان من الواجب تطويره، مشددًا في الوقت ذاته على أن التعديلات التي شهدها الميدان أثناء التطوير لم تتعد تكلفته 100 مليون جنيه.