متخصص في الشأن الليبي: مبادرة مصر تجاه ليبيا شاملة ووافية وكافية

قال الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي، إن المبادرة المصرية بشأن الأزمة الليبية مبنية على أسس مقنعة للأطراف الدولية.

وتابع حتيتة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية متوازنة للغاية وموجهة إلى ملايين الليبيين ولكل أطراف المجتمع الدولي.

وكشف حتيته أن إعلان وقف إطلاق النار صبيحة يوم الاثنين المقبل الساعة السادسة صباحا يعتبر رسالة شديدة اللهجة من خطورة العبث بالأمن الليبي وإثارة القتل واستمرار نزيف الدماء على الأراضي الليبية.

وأكد أن المبادرة المصرية وضعت الأقاليم الليبية الثلاثة على قدم المساواة في المجلس الرئاسي حتى يتم إعلان الدستور ويقرر الليبي نظام الحكم الذي يختاره، كاشفا أن المجلس الرئاسي الليبي برئاسة السراج أنفق ثلث تريليون دولار.

وأوضح حتيتة أن المبادرة المصرية لم تأت من فراغ، وبنيت على دراسة عميقة وخبرة مصرية، بخاصة أن مصر قدمت ورقة للحل السياسي الليبي اعتمدت عليها فرنسا ومؤتمر برلين في السابق.

وأشار حتيتة إلى أن المبادرة المصرية اليوم شاملة ووافية وكافية وتناولت الوضع السياسي وطريقة إدارة الحكم والمستوى العسكري ونزع سلاح الميلشيات، موضحا أن المبادرة المصرية بشأن الأزمة الليبية مبنية على أسس مقنعة للأطراف الدولية.

واستطرد حتيتة أن ما يميز المبادرة المصرية أنها تضع مصالح الشعب الليبي على رأس الأولويات بعكس المبادرات الأخرى، وأن أمريكا وروسيا سوف يقفان بجانب المبادرة المصرية التي تأتي وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

وقال حتيتة إن إعلان المبادرة المصرية يضع تركيا خارج الحسابات الخاصة في المنطقة، كما أنه يضع تركيا في الزاوية أمام المجتمع الدولي، فهناك ممارسات وخروقات تركية للمقررات الدولية من ضمنها مؤتمر برلين.

ونوه حتيتة بأن التنظيم الإرهابي يستغل بعض الأطراف في الدول المجاورة لتنفيذ مخططاتهم، ومن من يصر على استمرار الفوضى في ليبيا سيكون هناك وقفة حاسمة من المجتمع الدولي ضده، مؤكدا على أن الجيش الوطني الليبي قادر على مواجهة الغزاة والإرهابيين.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مؤتمر صحفيا بقصر الاتحادية بمشاركة كلٍ من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، للإعلان عن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية.