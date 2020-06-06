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"شباب الأمل".. مبادرة لتجميل محولات قرية الأحراز في القليوبية

كتب:

حسن صالح
09:52 م | السبت 06 يونيو 2020
جانب من المبادرة

جانب من المبادرة

شاركت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، في تدشين فاعليات مبادرة "شباب الأمل"  لدهان وتجميل محولات الكهرباء بقرية الأحراز تحت شعار "قوتنا فى لمتنا" والتي تأتي في إطار مبادرة حياة كريمة بالقرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تضمنت الفاعليات تجميل محول كوبري الخضاروة ومحول الوحدة المحلية ومحول المغسلة ومحول المشايخ القديم ومحول النخيل ومحول العمدة وذلك على مدار يومي الجمعة والسبت، وجاري استكمال باقي المحولات فى قرية الأحراز بالتنسيق مع المهندسة آمال بركات رئيس قطاع شبكة الكهرباء بالقليوبية.