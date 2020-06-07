مظاهرة حب على سوشيال ميديا دعما لأشرف زكي: ألف سلامة يا أبو الرجولة

بمجرد علم الوسط الفني بأن الفنان أشرف زكي يجري عمليه تركيب دعامتين في القلب وانهالت عليه دعوات محبيه عبر السوشيال ميديا وإلى اليوم فقد كتبت الفنانة نيرمين الفقي عبر إنستجرام "انت راجل محترم وجميل بمعني الكلمة اتمني لك الشفاء العاجل من كل قلبي".

أما الفنانة أيتن عامر فكتبت: "دكتور أشرف زكي.. رجل احترم الجميع فاستحق احترامهم اللهم ارزقه الشفاء".

وكتب الفنان أحمد زاهر "ألف سلامة يا دكتور أشرف يابو الرجولة والجدعنة ياللي عمرك ماسبت حد في محنة الا وكنت جنبه ربنا يقومك لينا بالسلامة ياحبيب الكل أرجو الدعاء لدكتوري وأستاذي اشرف ذكي".

وعلقت الإعلامية بوسي شلبي "سلامتك يا دكتور ألف سلامة دعامة في القلب من الضغوط والتعب والأخبار الحزينة أزمة وعدت وحمد الله على السلامة".

وكتبت هيدي كرم: "أنا عمري ما شفت حد بيرد على تليفونه في كل وقت في الـ24 ساعة 7 أيام في الأسبوع عمري ما شفت حد بيتعامل مع كل عضو في النقابة وكأنه الوحيد عمري ما شوفت حد عنده صبر وطوله بال ان يسمع مشاكل كل واحد فينا بدون ما يزهق ولا يتختق...عمري ما شفت حد منصف وبيعامل أعضاء النقابه كلهم انهم عيلته وأهل بيته زيك يا دكتور أشرف".

أشرف زكي خضع لعملية جراحية بتركيب دعامتين في القلب وحاليًا في فترة راحة ما بعد العملية.