مصرع 6 من عائلة واحدة في انقلاب سيارة بالسويس

لقي 6 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، اليوم السبت، فيما أصيبت طفلة ونُقلت إلى مستشفى السويس العام، بينما نُقل المتوفون إلى مشرحة السويس.

وكان اللواء حسن ترك نائب مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارًا من قوات تأمين الطرق، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي تحمل "ط س ق 1721"، بها 6 أفراد، وبمعاينة آثار الحادث بالطريق، تبين أن رب الأسرة قائد السيارة فقد السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى اصطدامها بحاجز خرساني.

ورفعت إدارة مرور السويس، آثار الحادث من الطريق، كما رفعت السيارة الملاكي التي تهشمت نتيجة لشدة الاصطدام بالحاجز.

وقال مصدر طبي، إن الحادث أسفر عن مصرع الأب والأم وأربعة أطفال، بينما نجت الطفلة الصغيرة من الموت، وتخضع للعلاج بالمستشفى.