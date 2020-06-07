7 علامات.. كيف تكتشف من يتجسس على هاتفك الذكي؟

مع تطور التكنولوجيا، أصبح العالم بالكامل يدار بواسطة هاتفك المحمول، حيث يمكنك التسوق من أى مكان، ومتابعة الأخبار، وأيضا تسببت في وجود هاكرز يسعون للاستياء على بياناتك وأرقام حساباتك السرية المخزنة على الهاتف، وربما الاستماع إلى المكالمات الصوتية.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أهم العلامات التي تؤكد وجود برامج تجسس على هاتفك الذكي، وفقًا للموقع المهتم بعلوم التكنولوجيا "pixelprivacy" وهي كالآتي..

استهلاك بيانات الإنترنت بشكل غير طبيعي

هل استخدامك الشهري لبيانات الإنترنت مرتفع بشكل غير عادي؟ وتشعر أنك لم تستخدم تلك البيانات؟

ربما هناك شخص ما قام بتثبيت تطبيق تجسس على جهازك بشكل عام، تستخدم أدوات برامج التجسس ذات الجودة المنخفضة كمية كبيرة من البيانات لإرسال المعلومات التي تم جمعها من هاتفك الخلوي.

علامات النشاط تظهر على هاتفك بشكل مفاجئ قد يظهر نشاط "إضاءة الشاشة" عند وصول رسالة أو المكالمات، لكن قد يظهر هذه العلامة بدون أى داعي، ولا أن تصدر أصوات جرس أو التنبيه بدون وجود رسائل.

إعادة تشغيل غير متوقعة.. هل يقوم هاتفك الخلوي بإعادة التشغيل بدون سبب واضح؟

في هذه الحالة، من المحتمل أن شخصًا ما يحاول الوصول إلى هاتفك الخلوي.

أصوات غريبة أثناء المكالمات

عادةً ما تحتوي شبكات اليوم على إشارة قوية واتصال مستقر.

لذلك ، ليس من الطبيعي سماع أصوات غريبة أو أصوات بعيدة تقطع محادثاتك.

إذا كنت تسمع أصواتًا عن بعد ، وكنت متأكدًا من أنه ليس شخصًا مقربًا من الشخص الذي تتحدث إليه ، فهناك بالتأكيد من يتجسس على محادثاتك.

رسائل نصية غريبةعادةً ، تشير الرسالة التي تحتوي على مجموعة متنوعة من الرموز الغريبة أو تسلسلات رقمية عشوائية أو أحرف أخرى إلى أداة برامج تجسس محتملة على هاتفك الخلوي.

وتستخدم برامج التجسس رديئة الجودة هذا النوع من "لغة التعليمات البرمجية" للتوصيل المعلومات عن بُعد.

انخفاض أداء البطارية من المؤشرات الواضحة على برامج التجسس على هاتفك الخلوي إذا واجهت انخفاض مفاجئ في أداء بطارية الهاتف المحمول.

وتحدث تلك العلامة لأن برنامج التجسس يقوم بتسجيل جميع البيانات على الهاتف ويرسلها إلى جهاز تابع لجهة خارجية، فيقوم باستهلاك بيانات الانترنت وشحن البطارية.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت البطارية قديمة أو هناك برنامج تجسس فعلي على جهازك، فما عليك سوى اختبار البطارية في جهاز أخر لقياس نشبة الاستهلاك

زيادة حرارة البطارية والهاتف في وضع الخمول

هذه العلامة قد لا ينتبه لها الكثيرون، لأن درجة حرارة البطارية يمكن تحدث بسبب عدد كبير من المشكلات الفنية المختلفة أيضًا، لذا إذا لم تكن واجهت أي مشكلة في حرارة البطارية من قبل، فقد يكون الأمر بسبب برامج التجسس.