"دعم مصر": تعديلات قانون مجلس الشيوخ مستوفية الشروط الدستورية

قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مجلس الشيوخ يتكون من 300 عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمة، والثلث الأخير عن طريق التعيينات، موضحًا أن موعد الانتخابات هو اختصاص للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "القصبي"، أن مشروع قانون مجلس الشيوخ جاء معبرًا عن حالة من التوافق من خلال جلسات الحوار المجتمعي، موضحًا أنه تم التوافق على أن يكون انتخابات مجلس النواب 50% فردي و50% قائمة، كما أن معظم الأحزاب السياسية بينهما تفاعل ونتوافق على مصلحة الأمة المصرية، مؤكدًا أن مجلس النواب الحالي سينتهي في 9 يناير المقبل

وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن التعديلات الجديدة في قانون مجلس الشيوخ تمنح كوتة للمرأة وأخرى للشباب ومستوفية الشروط الدستورية، كما أن هناك تمثيلا مناسبا لذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين.