برلماني تعافى من فيروس كورونا: لو المريض اهتز نفسيا مفيش علاج هيشفيه

أعلن الدكتور هشام مجدي، عضو مجلس النواب، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بفضل البرتوكول العلاجي لوزارة الصحة المصرية، مشيدًا في الوقت ذاته بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة المصرية في مواجهة الفيروس، واصفًا إياها بـ "الكافية"، كما أن جهود وزارة الصحة وبرنامجها ناجح.

وأضاف "مجدي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه شُفي تمامًا من الفيروس بعد اتباع البرنامج الصحي الذي وضعته وزارة الصحة، مشددًا على أهمية الحالة النفسية في علاج فيروس كورونا، "إذا اهتز الإنسان لن يشفى مهما أخذ من علاج".

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة مساندة الدولة من أجل تجاوز الأزمة، والمحافظة على النفس، والانصياع للأوامر الصحية والدينية بأن لا يلقي الإنسان نفسه في التهلكة، فحياة الإنسان والنفس البشرية أغلى من هدم الكعبة، مشدداً على أن المواطن في حال عدم تعاون المواطن مع الدولة ستتفاقم الأمور وتخرج عن السيطرة.