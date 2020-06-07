جامعة أسيوط تنفي غلق استقبال المستشفى الجامعي لارتفاع إصابات كورونا

نفت إدارة جامعة أسيوط، ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حول غلق قسم الاستقبال بمستشفى أسيوط الجامعي، نتيجة لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية.

وقالت إدارة جامعة أسيوط ومستشفياتها الجامعية، إن الأطقم الطبية العاملة بها لا تزال تمارس العمل المنوط بها على أكمل وجه، لافتا إلى أن عدد الحالات الإيجابية من مرضى كورونا بين الأطباء والتمريض في نطاق ضيق ومحدود، وليس كما يصورها البعض بشكل مغلوط على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت إدارة الجامعة، في بيانها، حرصها على صحة وسلامة الأطقم الطبية القائمة على العمل بمختلف مستشفياتها من أطباء وتمريض وفنيين، وتوفير لهم جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وسترات وقائية وأوقية للوجه.