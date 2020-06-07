بيت الشعر ينظم أمسيته العاشرة أون لاين.. الليلة

ينظم بيت الشعر العربي بمركز إبداع الست وسيلة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، اللقاءَ الأسبوعي العاشر أون لاين، في السابعة مساء الأحد 7 يونيو.

ويتضمن اللقاء 4 فقرات: الأولى مع الباحث حلمي ياسين، الذي يتحدث عن "رحلة في التراث الشعبي" وعن شروط تسجيل التراث الثقافي على موقع اليونيسكو، والثانية: فاصل غنائي مع الفنانة ندى الموجي، والثالثة: أمسية شعرية، يشارك فيها الشعراء: إسلام حمادة، حسام ابراهيم، حسن فريد طرابية، ريهام شمس، خالد الحداد، محمد لبن، محمد طايل، مروة كامل، أما الفقرة الرابعة وتتضمن لقاء مفتوحا يشارك فيه الشعراء الحضور.