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بيت الشعر ينظم أمسيته العاشرة أون لاين.. الليلة

كتب:

إلهام زيدان
11:23 ص | الأحد 07 يونيو 2020
بيت الست وسيلة

بيت الست وسيلة

ينظم بيت الشعر العربي بمركز إبداع الست وسيلة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، اللقاءَ الأسبوعي العاشر أون لاين، في السابعة مساء الأحد 7 يونيو.

ويتضمن اللقاء 4 فقرات: الأولى مع الباحث حلمي ياسين، الذي يتحدث عن "رحلة في التراث الشعبي" وعن شروط تسجيل التراث الثقافي على موقع اليونيسكو، والثانية: فاصل غنائي مع الفنانة ندى الموجي، والثالثة: أمسية شعرية، يشارك فيها الشعراء: إسلام حمادة، حسام ابراهيم، حسن فريد طرابية، ريهام شمس، خالد الحداد، محمد لبن، محمد طايل، مروة كامل، أما الفقرة الرابعة وتتضمن لقاء مفتوحا يشارك فيه الشعراء الحضور.