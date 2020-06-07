المؤتمر: إعلان القاهرة مكسب تاريخي لاستقرار ووحدة ليبيا

أشاد حزب المؤتمر بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية والمعروفة بإعلان القاهرة، والتي تشتمل على احترام المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، ودعوة الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.

واعتبر الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، إعلان القاهرة بمثابة مكسب تاريخي لحل الأزمة الليبية سلميا، لحقن نزيف دماء الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية.

وأوضح أنّ الإعلان الذي جاء بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، أكد أنّ الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في ليبيا.

وأشار إلى أنّ المبادرة المصرية تأتي في إطار حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لليبيا وشعبها الشقيق، في ظل العلاقات الخاصة التي تربط البلدين، والتي تجعل من أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، ما يؤكد عليه دائما الزعيم البطل الرئيس السيسي.

وطالب صميدة، المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، بإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من أداء مسؤولياته ومهامه العسكرية والأمنية في البلاد.

وناشد جميع القوى السياسية والشعب الليبي، الالتزام بجميع البنود التي جاءت في إعلان القاهرة للحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا وثرواتها ومقدراتها والقضاء على الإرهاب والإرهابيين داخل الأراضي الليبية