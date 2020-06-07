محافظ بورسعيد: إنشاء طريق للربط بين محور 30 يونيه والمنطقة الصناعية

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، استمرار العمل في مشروع إنشاء طريق بطول 2 كيلو متر يربط بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن إنشاء الطريق الجديد الذي يربط بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية، يأتي في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والتى تتواكب مع المشروعات الصناعية الكبرى بالمنطقة ودخول كيانات صناعية عملاقة لأول مرة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مما يساهم فى إحداث طفرة بالمستوى الاقتصاد والصناعى لمدينة بورسعيد.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه جار العمل حاليا على إنشاء الطريق الجديد على أعلى مستوى وطبقا لخطة زمنية محددة، مشيرا إلى أهمية هذا الطريق الجديد فى الربط بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية.