العدل: نحتاج 900 مليون جنيه لتطوير وتأهيل المحاكم

قال المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، إنّ هناك طفرة غير مسبوقة في دور المحاكم في مصر، متابعا: "هناك محاكم احترقت خلال الثورة، ونحتاج نحو 900 مليون جنيه لتطوير وتأهيل دور المحاكم".

يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة، على مشروع موازنة الديوان العام لوزارة العدل للسنة المالية 2020/2021.

وبلغت الاعتمادات المالية المخصصة للباب الأول 109 ملايين و200 ألف جنيه، وبلغ إجمالي مخصصات الباب الثاني 80 مليون جنيه، بينها 50 ألف جنيه للجنة فض المنازعات، و500 ألف جنيه مخصصة للجنة إدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية.

وبلغت جملة الباب الرابع بموازنة ديوان عام وزارة العدل 225 مليون جنيه، منها 5 ملايين للرعاية الصحية والاجتماعية.