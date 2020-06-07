قوات الاحتلال تقتحم قسم 1 في النقب.. وتعبث بمقتنيات المعتقلين

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، إن قوات القمع الإسرائيلية اقتحمت، قسم "1" في معتقل "النقب"، وأجرت تفتيشات وعبثت بمقتنيات المعتقلين.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي، أن حالة من التوتر تسود المعتقل بعد تفريغ القسم من كل المعتقلين وتوزيعهم على بقية الأقسام، ولا تزال عملية الاقتحام والتفتيش جارية.

الاحتلال يعتقل فلسطينيين جنوب بيت لحم

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينيين، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وقالت مصادر أمنية لوكالة "وفا" الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين: هشام ماهر طقاطقة، ويزن محمود طقاطقة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.