الحركة الوطنية: نستهدف ضم أعضاء جدد استعدادا للاستحقاقات الانتخابية

أكد اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، أن الحزب يسعى خلال الفترة المقبلة إلى ضم أعضاء جدد من مختلف الفئات شباب ومرأة وقيادات شعبية وفق شروط أولها الوعي والقدرة على العمل السياسي استعدادا للاستحقاقات الانتخابية.

وقال السيد لـ"الوطن"، إن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة مع تحالف الأحزاب المصرية؛ ونستعد لها بتشكيل لجنة للانتخابات تضم جميع أحزاب التحالف بهدف التجهيز لهذه الانتخابات وبحث الترشيحات وغيرها.

وأضاف أن الحزب يستعد للاستحقاقات الانتخابية منذ فترة من خلال تدريب شبابه وكوادره في مختلف المحافظات وجاهزين لخوض جميع الاستحقاقات الانتخابية بكل قوة والمنافسة على أكبر عدد ممكن من مقاعد المجالس المنتخبة.

وتابع أن الحزب في انتظار إقرار مجلس النواب للقوانين الخاصة بهذه الانتخابات لتحديد المرشحين الذين سندفع بهم على مقاعد مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس المحلية بالتنسيق مع تحالف الأحزاب المصرية.