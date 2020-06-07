توفير 1200 كشافات ليد جديدة لمركزي بلقاس وشربين بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم، عن وصول دفعة جديده من كشافات الليد 150 وات لإضاءة الشوارع والميادين بنطاق مراكز ومدن المحافظة بهدف تحسين مستوى الإضاءة والإنارة بالشوارع والميادين.

وذكرت المحافظة في بيان لها أنها تسلمت اليوم، 1200 كشاف عبارة عن توريد جديد لاستكمال المرحلة الرابعة للتوريد والتى بدأت شهر مارس الماضى ويتم تسليمهم لمركزى بلقاس وشربين .

وأوضحت أنه فى اطار المرحلة الرابعة تم قبل ذلك تسليم 1300 كشاف لكل من جمصة وطلخا، و2600 كشاف لكل من حى شرق وغرب المنصورة ومركز المنصورة وأجا وميت غمر، بالإضافة إلي ما ورد من الهيئة العربية للتصنيع على 3 مراحل سابقة بإجمالي 155243 كشاف ليد 150 و100 وات تم توزيعهم على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

يذكر أن محافظ الدقهلية، كلف المهندسة شيماء صديق مدير عام المرافق للتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لعمل حصر شامل لأعمدة الإنارة نطاق كل مركز ومدينه وحى لتوفير كشافات إنارة ليد لجميع الأعمدة بنطاق المحافظة فى اطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات وضمنها خدمات الإنارة حفاظا على المظهر الحضارى للدقهلية .