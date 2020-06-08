حظك اليوم الاثنين 8-6-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يجد مواليد برج العذراء صعوبة كبيرة في اختيار الأصدقاء، وفي كثير من الأحيان يميل إلى المثالية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الخامس يمدك بقوة التحمل والمثابرة ويساعدك ذلك على التطور وتحقيق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

عطارد بمنزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة وتحصل على إعجاب الجنس الآخر وتعيش حالة عاطفية مفرحة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان هشام عباس، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.