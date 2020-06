منتج ومخرج.. مشروعات فنية مرتقبة لمارتن سكورسيزي

يبدو أن إبداع الأمريكي مارتن سكورسيزي لا ينتهي، فالفنان صاحب الـ 79 عاما، لديه عدد من المشروعات المرتقبة، والتي جرى الإعلان عنها، والتي تتنوع مشاركته فيها ما بين الإخراج والإنتاج.

فيشارك سكورسيزي كمنتج منفذ لفيلم The Souvenir: Part II، وهو من إخراج وتأليف جوانا هوج، إضافة إلى مشاركته كمنتج منفذ أيضا في فيلم The Card Counter والذي يجرى تصويره حاليا بحسب موقع IMDB، وهو من إخراج وتأليف بول شريدر.. وأيضا يشارك في تنفيذ إنتاج فيلم Bastard.

ويشارك السينمائي الكبير أيضا في إنتاج أفلام، وهي Bernstein، ومن إخراج برادلي كوبر، وبطولة برادلي كوبر وجيريمي سترونج، وأيضا يشارك في إنتاج فيلم Roosevelt، وجرى الإعلان عن إخراج سكورسيزي للفيلم نفسه أيضا، ولم يجر تحديد موعد تصويره.

وكمخرج يخوض "سكورسيزي" تجربة جديدة من خلال إخراجه مسلسل The Devil in the White City، بحسب موقع IMDB، وموقع هوليود ريبورتر، ومن المقرر أن يكون من بطولة ليوناردو دي كابريو، ولم يجر تحديد موعد تصويره بعد.

وإضافة إلى إخراجه فيلم Killers of the Flower Moon، الذي سيقوم ببطولته النجم روبرت دي نيرو، وليونارد دي كابريو.. والمأخوذ عن كتاب لديفيد جران، وسيناريو لإريك روث، أخرج "سكورسيزي" أكثر من 70 عملاً فنياً، إلى جانب مشاركته في إنتاج 74 فيلما، وكتب 17 سيناريو.

ويعتبر "سكورسيزي" أكثر مخرج حي رشح لجائزة "أوسكار"، بـ9 ترشيحات كمخرج، كما أنه ترشح لها 7 مرات أيضاً لكن في فئات أخرى كأفضل سيناريو، وأفضل فيلم، وفاز بها مرة واحدة عن إخراجه فيلم The departed، عام 2006.