غلق مقر نقابة المهندسين بالقليوبية بعد إصابة عاملين بكورونا

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، نقيب المهندسين في محافظة القليوبية، غلق المقر الرئيسي للنقابة ببنها لمدة أسبوع، بسبب إصابة اثنين من العاملين بالنقابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه سيجري تعقيم مبنى النقابة.

ومن جانبه قال المهندس مينا نظمي أمين عام النقابة، إنه جرى التأكد من إصابة موظفين والاشتباه في إصابة ثالث بالنقابة، مشيرا إلى أن النقابة ستتكفل بعلاجهما إلى جانب تطهير مبنى النقابة، وإلزام الموظفين بالعزل المنزلي.

وكانت نقابة المهندسين بالقليوبية، أعلنت توفير كحول إيثيلي بتركيز 70 % مجانا لأعضائها.