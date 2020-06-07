البورصة تربح 17.3 مليار جنيه.. وارتفاع جماعي بمؤشراتها عند الإغلاق

قفزت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، في مستهل تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين من مختلف الفئات، بدعم من الإعلان عن توصل مصر لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه على 5.2 مليار دولار.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو3ر17 مليار جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 4ر585 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 3ر4 مليار جنيه ، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 6ر2 مليار جنيه.

وقفز مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 59ر4 في المائة ليبلغ مستوى 62ر11108 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الضغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنسبة 09ر3 في المائة ليبلغ مستوى 02ر1259 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذى أضاف نحو 31ر3 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 96ر2028 نقطة.

وأرجع وسطاء بالسوق الارتفاعات القوية التى سجلتها البورصة المصرية اليوم إلى التفاؤل الكبير بمستقبل الاقتصاد المصري ، في ضوء الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، والذي يعد النجاح الثالث على الصعيد الدولي للاقتصاد المصري، بعد حصول مصر على قرض آخر الشهر الماضي، بقيمة 8ر2 مليار دولار ونجاحها في بيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار في الأسواق العالمية قبل نحو أسبوعين.

من جانبه، قال أحمد عبدالحميد العضو المنتدب لشركة "وثيقة" لتداول الأوراق المالية إن هذه الأنباء تدعم الثقة في الاقتصاد المصري، وتعزز من قدرته على مواجهه التداعيات السلبية لفيرس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى التوقعات باستمرار صعود البورصة القوي خلال الفترة المقبلة.