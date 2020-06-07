السيسي يوجه بمواصلة جهود فض المنازعات الضريبية لصون موارد الدولة

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالتوسع في ميكنة منظومة الضرائب لإنشاء قواعد بيانات دقيقة تساهم في حوكمة وصون موارد الدولة.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعا، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة المالية؛ لتطوير وميكنة منظومة الضرائب، خصوصًا ما يتعلق بتسوية المنازعات الضريبية مع الممولين وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بتكثيف الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية، من خلال التوسع في تطبيق الميكنة والنظم الالكترونية المتطورة التي من شأنها أن تنشئ قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدى الحكومة تساهم في ترسيخ مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.

كما وجه الرئيس بمواصلة الجهود المبذولة لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في صون موارد الدولة لما فيه الصالح العام، وبالمقابل تعزيز جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية.

واستعرض وزير المالية، جهود تطوير النظام الضريبي، والتي تتضمن تبسيط الإجراءات، وبناء قواعد البيانات، وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، وتطوير المقار الضريبية؛ لتوفير بيئة عمل مناسبة، وتنمية قدرات العنصر البشري وتحديث الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب، إضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب.

كما عرض الدكتور محمد معيط جهود تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالي في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة.