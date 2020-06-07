الصين: لقاح كورونا سيكون منفعة عامة عالمية عندما يصبح جاهزا للتطبيق

قال وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني "وانج تشي قانج"، اليوم، إن الصين ستجعل لقاحها الخاص بمرض كورونا المستجد "كوفيد-19" منفعة عامة عالمية، عندما يكون جاهزا للتطبيق بعد تحقيق النجاح في البحوث والتجارب السريرية.

وأضاف قانج، في تصريح اليوم، أنه يجب تعزيز التعاون الدولي في عمليات التطوير والتجارب السريرية والتطبيق الخاصة باللقاح، مشيرا إلى أن تطوير اللقاح يجب أن يركز على ضمان السلامة والفعالية وإمكانية الوصول إليه.

وأوضح قانج، أنه حتى الآن تمت الموافقة على أربع لقاحات معطلة ولقاح مضاد للفيروس الغدّي للتجارب السريرية في الصين، لافتا إلى أنه بينما يواكب العلماء في الصين والخارج التطورات المتبادلة، فإن الصين تقود العالم في تطوير أنواع معينة من اللقاحات.

وألمح الوزير الصيني، إلى أنه تم تنفيذ اتفاق جيد للتعاون الدولي حول تطوير اللقاح حتى الآن، مؤكدا أن العلماء الصينيين والأجانب يحاولون تقديم إسهامات لبناء مجتمع الصحة للجميع فىي العالم.

وأشار قانج، إلى أن تطوير اللقاحات عملية دقيقة ومعقدة، تواجه العديد من الشكوك وقد تستغرق فترة طويلة.