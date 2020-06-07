 ضبط موظف ببريد بأسيوط اختلس 216 ألفا من حساب أحد العملاء

تمكن ضباط مباحث البريد بأسيوط بالتنسيق ومباحث مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من ضبط موظف بمكتب بريد الفتح يتلاعب في حساب العملاء واختلس 216 ألف.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث البريد فرع أسيوط أكدتها تحريات مباحث مركز شرطة الفتح مفادها قيام (موظف بمكتب بريد الفتح) بالتلاعب فى حساب (أحد الأشخاص) وإختلاس مبلغ مالى قدره (216 ألف جنيه) عن طريق التزوير فى إيصالات سحب منسوب صدورها لصاحب الحساب.

عقب تقنين الإجراءات جرى إعداد مأمورية و ضبطه وبحوزته (146) فيزا كارت (تكافل وكرامة – معاش تأمين – معاش حكومى – تضامن إجتماعى) وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد التربح نظير صرف تلك المعاشات وإستقطاع جزء منها، وأبدى إستعداده لتوريد تلك المبالغ وتم توريد مبلغ قيمته (216 ألف جنيه) وكذا حيازته للفيزا كارت المضبوطة.

جرى تحرير المحضر اللازم و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.