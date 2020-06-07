استخراج رخصة مشروعي كلية الطب والمستشفى الجامعي بدمنهور

أعلنت جامعة دمنهور، عن استخراج ترخيص رقم (٣/١٥٨) لسنة ٢٠١٩/٢٠٢٠ الخاص بمشروع إنشاء مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعى، بواقع بدروم جراج وأرضى وثمانية أدوار علوية + ٢٥% خدمات ومبنى ملحق بالمستشفى، بواقع بدروم جراج وأرضى وثلاثة أدوار علوية.

وتفقد مسئولى الجامعة، اليوم الأحد، الأعمال الإنشائية بموقع مشروعي كلية الطب والمستشفى الجامعي للاطمئنان على سير العمل وانضباطه، والتأكيد على الانتهاء فى الموعد المحدد للمشروع.

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، إنه جاري عمل ٢ ورشة حديد في الموقع لبدء أعمال الحداده المسلحة للخوازيق العاملة، وجار استكمال أعمال الحفر ونقل ناتج الحفر خارج الموقع، وكذا تجهيز الطرق بالتربة الصفراء لسير ماكينة الخوازيق لبدء الاعمال، كما تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لمحطة الخرسانة، وتسوية الأرض استعدادا للتركيب.

يذكر أن المستشفى ستقام على مساحة ٥٤٠٠ متر مربع بسعة ٥٠٠ سرير، والمبنى يتكون من دور أرضي و ٩ أدوار علوية شاملة كافة الخدمات الطبية اللازمة لخدمة كلية الطب وفقا لأحدث المعايير الدولية.