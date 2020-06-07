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المسماري: أردوغان يوظف الإرهابيين لقتال الجيش الوطني في ليبيا

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سحر المكاوى
09:10 م | الأحد 07 يونيو 2020
أردوغان

أردوغان

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد  المسماري، إن قوات الجيش تصدت لمحاولات الميليشيات والمرتزقة الهجوم على سرت.

وأضاف المسماري، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية": "غارات جوية على رتل للميليشيات حاولت التقدم نحو قاعدة الجفرة"، منوها بأن تركيا تواصل إرسال السلاح والمرتزقة إلى مصراته بإشراف عناصر من الاستخبارات التركية.

وأكد المسماري: "جميع مبادرات وقف إطلاق النار التي قمنا بإعلانها استتغلتها تركيا والميليشيات لنقل السلاح والمرتزقة". 

وتابع المسماري: "لست متفائلا بوقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا بعد التصريحات التركية وتنظيم الإخوان في ليبيا. أردوغان هو من يوظف الإرهابيين لقتال الجيش الوطني".   

وواصل: "في حال عدم التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار سنرد بشكل قوي".