جامعات وتوفير فرص.. إنجازات التعليم العالي والبحث العلمي خلال 6 سنوات

شهدت الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2020 تحقيق نتائج متميزة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تمثل في إنشاء جامعات جديدة وتنفيذ كليات تكنولوجية جديدة، فضلًا عن التوسع في إنشاء الكليات بالجامعات المصرية.

85 مشروعا تم الانتهاء منهم خلال الـ6 سنوات الماضية، بجهود عظيمة وتفانٍ في العمل، لذا تستعرض "الوطن" أبز إنجازات التعليم في تلك الآونة، في السطور التالية:

- زيادة عدد الجامعات الحكومية لتصبح 27 جامعة لزيادة أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات.

- زيادة أعداد الكليات الجامعات الحكومية إلى 494 كلية و188 برنامجًا جديدًا في تخصصات تخدم احتياجات سوق العمل وعملية التنمية الوطنية.

- إتاحة فرص تعليم عالي إضافية لنحو 600 ألف طالب.

- توفير فرص تعليم متميزة "جامعات دولية – الجامعة المصرية اليابانية – مدينة زويل".

- تنفيذ 4 جامعات أهلية جديدة تنشئها الوزارة بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة هي جامعات "الجلالة – الملك سلمان بن عبدالعزيز – العلمين الدولية – المنصورة الجديدة".