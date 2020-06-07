وزير التعليم: 35% غشوا في المشروعات البحثية وسيتم تحذيرهم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المدارس الدولية سيتم التعامل معها بعدالة مثل المدارس الحكومية، وسيؤدي طلابها امتحان المواد غير المضافة للمجموع، العربي والتربية الدينية والوطنية، في المنزل، ويستلمون البوكليت من المدرسة الخاصة بهم، ويمتحنوا في المنزل، ويعيدوها للمدرسة مرة أخرى.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الوزارة وكوادرها استخدمت كل الأدوات لتيسير العملية التعليمية بشكل غير مسبوق في مصر وخارج مصر.

وتابع بأن مصر كانت من أول 5 دول في العالم أجرت تقييما للطلاب، وجرى تقييمها بأشكال متنوعة، واستخدام التابلت للثانوي لمليون و200 ألف طالب، وعمل 10 ملايين ونصف مليون امتحان في أسبوعين، وجرى تصحيح 250 مليون سؤال لطلاب أولى ثانوي بنسبة نجاح 98%.

وواصل أن المعلمين والإداريين ومديري الإدارة والمديريات يعملون في ظل جائحة كورونا، مشيرا لوجود أبحاث تم شرائها وهناك جروبات تم إنشائها للغش، "هيوصلهم جوابات تحذيرية لطيفة لأنها للمرة الأولى وهنقولك إحنا عارفين إنتو مين وإنكو غششتوا بعض النمرة اللي جبتها بالغش مش هتحصل السنة الجاية، ولو كنتو عاوزين الفرصة متهدورهاش، ومقتنعين إن الثقافة هتتغير، ولكن اللي غش لازم يبعد عن اللي بيعمله".

وكشف شوقي أن 30 أو 35%، غشوا في المشروعات والغالبية لم يغشوا، "اللي غش بقولهم أنتم لسه صغيرين ولكن دي حاجة لازم نبعد عنها لو كنا عاوزين نتعلم بجد".