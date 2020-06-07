طارق شوقي: أي غش إلكتروني يفقد الطالب العام الدراسي بأكمله

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نحو نصف مليون شخص يحضرون لامتحانات الثانوية العامة من إداريي ومعلمي الوزارة منذ أشهر.

وناشد شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أولياء الأمور عدم الذهاب مع الطلاب وعدم انتظارهم خارج اللجان، منعا للاحتكاك والحفاظ على التباعد، مؤكدا على أن اللجنة الفرعية ستكون 10 أو 11 طالبا أو أقل.

وأضاف شوقي أن وزارة الداخلية لديها تعليمات بمنع تجمعات أولياء الأمور أمام المدارس، مشدد على أن أي محاولات للغش لن تنجح وهناك شركات تأمين متخصصة في ذلك، وسيتم تفتيش الطلاب والموبايل ممنوع ومن يصطحب موبايل يرسب بالامتحان، وأي نوع من تصوير الامتحان وتسريبه إلكترونيا سيتم تتبعه وسيقع تحت طائلة قانون الغش الإلكتروني "الخطوة دي ثمنها غالي جدا".

وأشار شوقي إلى أن قانون الغش يتم تعديله الآن لقانون الإخلال بالامتحانات بأي صورة خصوصا وأن الصور تعددت، وأي غش إلكتروني يفقد الطالب العام الدراسي بأكمله.